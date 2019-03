HSG Krefeld : David Hansen fällt gegen sein Ex-Team aus

David Hansen droht aufgrund einer Rückenverletzung für das Spiel in Leichlingen auszufallen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Eagles treten am heutigen Freitagabend ersatzgeschwächt in Leichlingen an. Trainer Ronny Rogawska erwartet ein hartes Spiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Fünf Saisonspiele stehen für die HSG Krefeld noch auf dem Programm. Holen die Eagles aus diesen, wie zu erwarten ist, mindestens drei Punkte, dann kommen noch zwei Relegationsspiele gegen den Nord-Meister hinzu. In diesen würde der Aufsteiger in die zweite Bundesliga ermittelt. Dass die Schwarz-Gelben diese Spiele erreichen, daran zweifelt niemand mehr ernsthaft. Auch Mindens Trainer Moritz Schäpsmeier sagte am vergangenen Wochenende nach der Niederlage seines Teams, dass er keinen Zweifel an der West-Meisterschaft der Krefelder mehr hege.

Diese aber wollen sich nicht auf Vorschusslorbeeren oder den Punktevorsprung verlassen. „Wir werden durchziehen und die Konzentration hochhalten. Wir wollen alle Spiele gewinnen, damit wir in der Relegation in Topform sind“, sagte Trainer Ronny Rogawska schon vor Wochenfrist. Entsprechend ist ihm auch egal, wann der erste Platz feststeht. Ein Sieg am heutigen Freitagabend (20 Uhr) in Leichlingen könnte dafür schon reichen. Dafür aber müssten die Dragons aus Schalksmühle-Halver einen Punkt in Ahlen liegenlassen. Da dieses Spiel aber erst am Samstagabend stattfindet, könnte die Meisterschaft ohnehin frühestens dann feststehen.

Info Relegation: Im Norden ist es äußerst spannend Drei Punkte brauchen die Eagles noch, um die Relegation aus eigener Kraft zu erreichen. Dann würde es gegen den Nord-Ersten gehen. Aktuell sind der HC Empor Rostock als Erster und Eintracht Hildesheim als Zweiter hier punktgleich. Am 18. April treffen sie in Hildesheim direkt aufeinander. Dann könnte sich abzeichnen, gegen wen es für die Schwarz-Gelben geht.

„Wann es passiert ist mir eigentlich egal. Hauptsache wir holen den ersten Platz irgendwann“, sagt Rogawska. Dabei muss er in Leichlingen einige Leistungsträger ersetzen. Neben den Langzeitverletzten Stefan Nippes, Damian Janus und Jonas Vonnahme wird auch David Hansen aller Voraussicht nach gegen sein Ex-Team ausfallen. Er leidet weiter an Rückenproblemen und hatte am Dienstag eine MRT-Untersuchung. Die Ergebnisse wurden ihm aber erst am Donnerstagabend mitgeteilt. „Ich hätte gern an meiner alten Heimspielstätte gespielt, auch wenn durch Verletzungen gar nicht so viele da sind, mit denen ich im Team stand. Wir wollen natürlich dennoch gewinnen“, sagt der so wichtige Rückraumspieler. Wie lange er ausfällt steht aktuell noch nicht fest.

In Leichlingen wird es für die Krefelder nicht nur aufgrund Hansens Ausfalls keine leichte Aufgabe. Die Pirates verfügen über die beste Offensive der Liga. Damit aber kennen sich die Eagles aus. In der Vorwoche war es noch der Angriff Mindens, der die meisten Tore erzielt hatte. Die Eagles hielten den Gast bei 27 Treffern und Leichlingen zog mit 30 eigenen Toren in Northeim vorbei. „Ich erwarte einen aggressiven Gegner, der hoch deckt“, sagt Rogawska, der die Losung ausgibt, sich nicht zu sehr auf den Gegner einzustellen. „Wir wollen unser Spiel durchziehen. Natürlich analysieren wir die Stärken der Leichlinger, aber sie sollen sich nach uns richten“, gibt der Däne selbstbewusst vor.