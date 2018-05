Krefeld: Drägerwerke liefern der Feuerwehr Daten für höheres Tempo und mehr Sicherheit

Feuerwehr in Lübeck testet die Innovation der Drägerwerke AG. Foto: DAG

Krefeld Für Feuerwehr und Einsatzkräfte ist die Neuentwicklung der im Europark Fichtenhain ansässigen Drägerwerke AG eine wirksame Hilfe, um potenzielle Opfer von Hausunfällen und Bränden vor größerem Schaden zu bewahren. Über das von Dräger entwickelte Produkt "Smart Rescue System" erhalten Einsatzkräfte einen digitalen Zugriff auf heute nicht frei verfügbare Information über Wohngebäude. Grundrisse, Gebäudezugänge, Fassadendämmung sowie eventuelle Gefahrenquellen wie Öl- oder Gastanks können die Rettungskräfte nun im Notfall abrufen. Damit eröffnen digitale Technologien neue Möglichkeiten und erhöhen dank vernetzter Informationen die öffentliche Sicherheit.

In Krefeld arbeitet Dräger mit Vertrieb und Service der Sicherheitstechnik für Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz. Aus dem vor wenigen Wochen bezogenen, 14 Millionen Euro teuren neuen Firmensitz aus steuert Dräger zudem das weltweite "Rental & Safety Services-Geschäft" - das heißt, die Sicherheitsdienstleistungen des Unternehmens wie Beratung und Mietgeschäft. Rund 110 Mitarbeiter arbeiten permanent vor Ort, mehr als 290 weitere Mitarbeiter sind im Außendienst.

Im Zuge einer Fachtagung der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (VFDB) stellte Dräger das Smart Rescue Network gestern erstmals vor. Wenn ein Wohngebäude brennt, zählt jede Sekunde. Am Einsatzort geht jedoch häufig wertvolle Zeit verloren, weil Rettungskräfte sich erst vor Ort mit den Gebäudegegebenheiten vertraut machen müssen. Während die Feuerwehr bei gewerblichen Objekten zumindest über papiergebundene Gebäudeinformationen wie Grundrisse und Lagepläne verfügt, fehlen bei Einsätzen an Wohngebäuden in der Regel strukturierte Informationen. Für Bewohner wie Retter bedeutet das erhöhte Gefahr.