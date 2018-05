Krefeld: Tipps von Experten gegen Cyber-Attacken

Krefeld Computer und Netzwerke sind fester Bestandteil unseres Alltags - doch leider auch ein Einfallstor für Kriminelle. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind bevorzugte Ziele von Cyber-Attacken, denn sie sind aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen besonders anfällig. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und der IT-Verband networker NRW laden deshalb gemeinsam zur "Roadshow Cybercrime - Eine Bedrohung für kleine und mittlere Unternehmen" ein. Die kostenlose Veranstaltung findet am 13.

Juni ab 15 Uhr in der IHK in Krefeld, Nordwall 39, statt. "Wir zeigen auf, wo Gefahren lauern und welche praxisnahen Ansätze und Strategien sinnvoll sind", sagt Tanja Neumann, IT-Referentin bei der IHK. "Ziel ist dabei, die Mitarbeiter und Entscheider von Unternehmen für das Thema zu sensibilisieren und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen." Peter Vahrenhorst, Experte aus dem Bereich Prävention von Cybercrime des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, wird in seinem Impulsvortrag über verschiedene Ausprägungen von Cyber-Kriminalität, mögliche Präventionsmaßnahmen sowie verschiedene Reaktionsweisen informieren, falls ein Unternehmen Opfer geworden ist.