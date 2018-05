Lokalsport: 1300 Starts beim großen Turnier des Krefelder Reit- und Fahrverein

Krefeld Am Fronleichnamstag beginnt auf der Reitanlage am Hökendyk das Dressur- und Springturnier. Namhafte Reiter haben ihr Kommen zugesagt.

Am Donnerstag stellt der Reiternachwuchs in Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse L sein Können unter Beweis. Samstag und Sonntag zeigen die fortgeschrittenen Reiter ihr Können in beiden Sparten bis zur schweren Klasse. Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse S sind der Garant, dass sich bekannte Reiter, wie die Lokalmatadorin Christina Dahl und der deutsche Meister der Berufsreiter, der Krefelder Heiner Schiergen, auf der Dressurseite, mit ihren Pferden in die Nennungslisten eintrugen. Und im Springen geht Matthias Gering (RFV Hubertus Anrath-Neersen), der auch mittlerweile Turnierrichter und ein excellenter Dressurreiter ist, ins Rennen. Höhepunkte in der Dressur sind am Samstagabend um 18.30 Uhr die Intermediaire II sowie am Sonntag um 17.30 Uhr die Kür Intermediaire I, während die Springreiter am Samstag ein M**-Springen um 18.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr ein S-Springen jeweils mit Stechen haben.