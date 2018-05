KFC Uerdingen: FDP bringt Stadion-Neubau ins Spiel

Krefeld Nach dem KFC-Aufstieg und vor der neun Millionen Euro teuren Sanierung der Grotenburg erinnern die Liberalen an Pläne von 2013. Seinerzeit wollte ein Niederländer ein neues Stadion nach Kerkrader Vorbild bauen - umsonst.

Die Krefelder FDP hat nach dem Aufstieg des KFC Uerdingen in die Dritte Liga und dem damit zwingend erforderlichen Umbau des Grotenburg-Stadions eine Idee aus dem Jahr 2013 ins Spiel gebracht. Seinerzeit hatte der damalige KFC-Trainer Eric van der Luer einen niederländischer Investor aus dem Hut gezaubert, der sich vorstellen konnte, ein neues, für die Stadt kostenfreies Stadion zu bauen und als Gegenleistung eine Fläche von rund zehn Hektar forderte, auf die er dann auf eigenes Risiko eine Art Gewerbepark bauen wollte. Da noch nicht vollständig abzuschätzen sei, wie teuer eine Sanierung des Stadions tatsächlich wird - die Stadt geht von rund neun Millionen Euro aus, um das Stadion tauglich für die Dritte Liga zu machen -, fordert FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann: "Ein Neubau muss eine Option sein, da die Sanierung der Grotenburg mit vielen Unwägbarkeiten und Kostenrisiken verbunden ist." Letztlich sei die Grotenburg als Drittliga- und erst recht als Zweitliga-Standort ungeeignet: "Die Nähe zum Zoo, Stichwort Zoobrücke, sorgt für eine Konfliktlage. Parkplätze sind nicht ausreichend vorhanden."

Die Stadt zieht derzeit eine Sanierung vor. "Die Stadt steht zu ihrer Verantwortung und wird alles tun, um die Grotenburg drittliga-tauglich zu machen. Wir haben die Pflege der Grotenburg über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt, was angesichts der Spiele in der sechste Liga auch irgendwie nachvollziehbar war. Aber jetzt ist der Punkt erreicht. wo auch die Stadt ihren Teil dazu beiträgt", hatte Oberbürgermeister Frank Meyer im Zuge der Aufstiegsfeierlichkeiten im Krefelder Rathaus gegenüber dem KFC versprochen.

Die Frage, die sich aufdrängt, ist eben: Stemmt die klamme Stadt einen solch teuren Umbau, beziehungsweise: Kann sich die klamme Stadt einen solchen Umbau überhaupt leisten? Immerhin stehen auch noch weitere, Millionen teure Projekte an, wie beispielsweise der Neubau oder die Sanierung der beiden Eishallen. Seinerzeit scheiterte das Vorhaben des Stadionneubaus daran, dass es keine entsprechend große Fläche gab sowie am Zentrenkonzept der Stadt, das ein neues Gewerbegebiet auf Krefelder Boden nicht weiter vorsieht.

Das Modell des niederländischen Investors Wyckerveste sieht vor, dass in den Tribünen der Sportstätte großflächige Unternehmen untergebracht werden, so dass von außen nicht erkennbar ist, dass im Mittelpunkt des Komplexes ein rund 20 000 Zuschauer fassendes Stadion integriert ist. Als Vorbild dazu dient das Parkstad Limburg, in dem der niederländische Ehrendivisionist Roda Kerkrade spielt. Das dortige Stadion wurde nach einem knappen Jahr Bauzeit im Jahr 2000 eröffnet.