Krefeld: CDU unterstützt Initiative "Lebendige Innenstadt Krefeld"

Krefeld Parteivorstand lädt Werbegemeinschaft zum Dialog ein.

"Schon in der Sitzung von Parteivorstand und Vorsitzendenkonferenz vor drei Wochen hat Christoph Borgmann seine Überlegungen engagiert vorgestellt", ergänzt die Stadtbezirksvorsitzende der CDU Mitte, Carla Stomps. "Besonders das Anliegen, die vier Wälle zu dem Krefelder Wahrzeichen schlechthin zu machen, ist auch Politik der Union in der Innenstadt." Viel zu lange sei "in Krefeld eine Politik betrieben worden, die insbesondere den Individualverkehr eher behindert, statt ihn 'am Rollen' zu halten", kritisiert Stomps.