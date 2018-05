Krefeld : Orgel-Virtuosin: Jubel des Auditoriums kannte keine Grenzen

Orgelvirtuosin Iveta Apkalna lobte die Krefelder Klais-Orgel. Foto: L. Strücken

Krefeld Die Titularorganistin der Hamburger Elbphilharmonie gab ein wunderbares Konzert in der Stadtkirche von St. Dionysius.

"Wenn es schon so schwer ist, Karten für die Elbphilharmonie zu bekommen, dann kommt die Elbphilharmonie eben nach Krefeld", so erklärte Andreas Cavelius den Besuchern des jüngsten Orgelkonzertes in St. Dionysius - im Rahmen des Internationalen Orgelzyklus 2018 B-A-C-H - die Verpflichtung der international gefragten Orgelvirtuosin Iveta Apkalna, die seit ihrem Eröffnungskonzert in Hamburg Titularorganistin der Elbphilharmonie ist.

Im vergangenen Jahr stellte die Orgelbaufirma Johannes Klais, die sowohl das wunderschöne Instrument in St. Dionysius als auch die große Orgel in der Elbphilharmonie gebaut hat, anlässlich eines Besuches in Hamburg den Kontakt zwischen Apkalna und Cavelius her, und dem Kantor waren der Stolz und die Freude, diese berühmte Orgelkünstlerin nun an seinem Instrument begrüßen zu können, verständlicherweise anzumerken.

Iveta Apkalna, die weltweit unterwegs ist und sich auch immer wieder auf kompositorisch ungewohntes Terrain begibt, hat vor Kurzem eine Doppel-CD mit Werken von Johann Sebastian Bach und dem bekanntesten amerikanischen Vertreter der Minimal Music, Philipp Glass (geboren 1937), eingespielt. Eine gut einstündige Kostprobe daraus konnten die Zuhörer nun in der ganz gefüllten Kirche erleben.



Was ist nun das Besondere an dieser jungen, aus Lettland stammenden Künstlerin, die nicht die Einzige orgelspielende Virtuosin ist, die weltweit unterwegs und in ersten Konzerthäusern wie auf international besetzten Festivals zu finden ist? Hört man beispielsweise ihren Bach- Interpretationen zu - hier die Fantasie G-Dur BWV 572, Präludium und Fuge Es-Dur BWV 552 und Passacaglia c-Moll BWV 582 - so fällt neben der ebenmäßigen und brillanten Spieltechnik und einem souveränen Pedalgebrauch vor allem die Ausgeglichenheit und Klarheit ihrer interpretatorischen Anlage und die ehrliche, von keinerlei Mätzchen gestörte Wiedergabe auf. Apkalna lässt das jeweilige Werk blühen und für sich wirken, nimmt sich zurück, stellt sich ganz in den Dienst der Vermittlung und missbraucht Virtuoses niemals zum Selbstzweck.

Philipp Glass' Orgelwerke sind völlig unbekannt, sie erscheinen nicht einmal in seinem umfangreichen Werkverzeichnis. Das erste im Konzert Vorgestellte - "Satyagraha Act III- Conclusion" - lebt von allmählich sich aufbauenden Steigerungen, die die Interpretin spannungsgeladen vermittelte und die beim Zuhören gut nachzuvollziehen waren. Als schwierig zu verstehen erwies sich dagegen "Music in Contrary Motion", ein nicht enden wollendes Perpetuum mobile, ausschließlich aus fünf sich immer wiederholenden Tönen bestehend, bei dem nicht nur die Interpretin, sondern auch das Publikum gute Nerven benötigte. Nach der großartig gestalteten abschließenden Bach-Passacaglia kannte der mit einer Zugabe belohnte Jubel des Auditoriums keine Grenzen, und die Orgelvirtuosin beklatschte derweil die klangvolle Orgel von St. Dionysius.

(RP)