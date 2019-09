Wirtschaft in Krefeld : Kontroverse um Lanxess-Hydrieranlage

Wirtschaft in Krefeld

Krefeld Lanxess will seine Kapazität erweitern. Umweltverbände protestieren. Einer Genehmigung steht aber wenig im Wege.

Kunststoffe sind in der öffentlichen Diskussion in Verruf geraten. Die Bilder verschmutzter Meere und Strände haben sich fest in die Köpfe gebrannt. Damit sehen gerade Umweltschützer jede Erweiterung der Produktion kritisch. Das gilt auch für das aktuelle Lanxess-Projekt. Hier soll eine Hydrieranlage erneuert und damit die Produktionsmenge deutlich erhöht werden. Gegen dieses vorhaben erheben beispielsweise der Bund für Umwelt und Naturschutz und der Naturschutzbund Deutschland (BUND) Einspruch.