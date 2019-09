Schützenfest in Oppum : Sebastian Rusch ist König von Oppum

Schützenfest in Oppum

Krefeld Die Oppumer Schützenmonarchie lebt vom regelmäßigen Wechsel. Jetzt bestieg Sebastian Rusch den Thron als Nachfolger des Rebellenkönigs Björn I. Bützer.

Nachdem die Oppumer Rebellen mit einem Rauch und Feuer spuckenden Piratenschiff von König Björn I. Bützer, der selbst aus ihren Reihen stammt, beim sonntäglichen Festzug noch 50 Liter Bier statt des ersehnten Rheinanschluss erpressen konnten, neigte sich dessen Regentschaft am Montag unweigerlich dem Ende entgegen.

Mit Sebastian Rusch trat trotz gegenteiliger Gerüchte letztlich doch nur ein Anwärter auf den Königsthron an die Schießstange, um den durch die Pfänderschützen schon arg gerupften Vogel aus dem Kugelfang zu schießen. Insgesamt waren 283 Schuss nötig, um den Königsadler zu Fall zu bringen. Der 25-jährige Fahnenoffizier ist von Beruf Altenpfleger und hat Jil Hunds zu seiner Königin erkoren. Als Ministerpaare stehen ihm der derzeit noch gruppenlose Kevin Friedrichs mit Jenny Hunds und der angehende Fahnenoffizier Nick Woicki mit Jessica Koslowski zur Seite. Im Rahmen des abendlichen Festballes wurde das Königshaus feierlich in sein Amt eingeführt und darf nun für zwei Jahre die St. Sebastianus-Schützengesellschaft Oppum von 1652 regieren. Zu den ersten Gratulanten gehörten auch der Schirmherr und Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling sowie Pfarrer Hans Russmann. Die Rebellen stellten dagegen in Aussicht, sich auch für das nächste Schützenfest einen Schabernack auszudenken.