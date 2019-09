Hockey zweite Bundesliga Damen : CHTC-Damen peilen Platz unter den ersten vier Teams an

Krefeld (svs) Wie für die Herren geht es auch für die Damen des CHTC los. Am Wochenende kommen Klipper THC Hamburg am Samstag um 14 Uhr und TG Heimfeld am Sonntag um 14 Uhr auf die Gerd-Wellen-Sportanlage. „Das ist psychologisch durchaus schwierig, denn es sind Teams, gegen die wir gewinnen müssen, wenn wir unser Ziel, im vorderen Bereich zu landen, erreichen wollen“, sagt der neue Trainer André Schiefer.

Sein Team sieht er für diese Aufgabe gut gerüstet.

Allerdings schmerze vor allem der Abgang der Chilenin Catalina Cifuentes. „Sie eins zu eins zu ersetzen ist fast unmöglich. Wir müssen als Team kompakt auftreten und einfach mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung für Erfolgserlebnisse sorgen“, sagt der Trainer. Dafür studierte er eigens eine neue Raumdeckung ein, die immer besser griffe, sagt Schiefer.

Neuzugänge gab es nur aus der eigenen Jugend. Bis zum Winter fehlen auch vier wichtige Spielerinnen. Der schmerzhafteste Ausfall ist fraglos Toptorjägerin Verena Würz. Die Stürmerin, die unlängst als Besatzungsmitglied der Seawatch 3 für Schlagzeilen sorgte, befindet sich bereits im nächsten Hilfseinsatz, diesmal in Afrika. „Sie wird erst zur Rückrunde wieder da sein. Wer die Leistungsträger im Team sind? Schiefer grinst verschmitzt. „Der Star ist der Trainer“, sagt er augenzwinkernd, fügt dann aber sofort hinzu: „Wir sind eine geschlossene und sehr junge Mannschaft. Ich glaube, dass die Jugend auch unser Vorteil ist. Die Mädels gehen unbelastet in die Saison und wollen einfach spielen und Spaß haben. Darum bin ich absolut optimistisch.“