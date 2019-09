Krefeld : Regionalplan: Hülser CDU wirft Grünen „Panikmache“ vor

Krefeld Mit der CDU werde es keine neue Ausweisung von Siedlungsflächen in Hüls geben, betont die Bezirksfraktion.

(vo) Mit der SPD hat auch die CDU Hüls die Grünen attackiert und ihnen „Panikmache“ wegen angeblicher neuer Bebauungspläne für Hüls im Zuge der 1. Änderung des Regionalplans vorgeworfen. Die Hülser könnten der anstehenden Regionalplan-Änderung gelassen entgegensehen, heißt es in einer Erklärung der Hülser CDU. „Die Bezirksregierung kann und darf Vorschläge machen, wo in Krefeld und auch in Hüls eine Bebauung möglich ist. Ob und wie tatsächlich dort etwas gebaut wird, entscheidet alleine der Stadtrat der jeweiligen Stadt und die zuständigen Gremien“. Die CDU in Hüls sei gegen die Bebauung des Hülser Bruchs, so werde es „mit uns keine Ausweisung von Baugebieten in dem Bereich geben“. Dazu gebe es im neuen Vorstand und der Bezirksfraktion jeweils einstimmige Beschlüsse, keine der nun in der Diskussion stehenden Flächen mitzuentwickeln.