Inzidenzwert relativ stabil : Corona-Pandemie fordert das 287. Todesopfer in Krefeld

Krefeld In den Krefelder Krankenhäusern werden 27 Menschen derzeit wegen einer Corona-Infektion behandelt. Auch die verstorbene Person hat in einer Klinik gelegen.

(ped) Eine 75-Jährige Person ist im Krankenhaus mit Corona verstorben. Wie der städtische Fachbereich Gesundheit am Freitag meldetet, hat sie zuvor nicht in einem Heim gelebt. Ob und wie sie geimpft war, ist nicht bekannt. Es ist der 287.Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie in Krefeld.