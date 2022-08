Corona : 1478 neue Fälle im Kreis Viersen

Der Inzidenzwert liegt im Kreis Viersend erzeit bei 487,0 (Symbolfoto). Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 28. Juli, 1478 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 213 davon in Willich, 205 in Kempen, 152 in Tönisvorst und 60 in Grefrath. Die Zahl der akut Infizierten beträgt nach einer Hochrechnung aktuell 3252. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institus aktuell (4.

August) bei 487,0. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 32 Patienten im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt, einer von ihnen liegt auf einer Intensivstation, keiner wird beatmet.

(msc)