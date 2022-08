Elfrather See : Brennender Baum: Ausbreitung der Flammen verhindert

Krefeld Die Feuerehr war darauf bedacht, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Die Feuerwehr Krefeld ist am Donnerstagnachmittag mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen, darunter ein Großtanklöschfahrzeug und ein Wechselladerfahrzeug mit einem Abrollbehälter mit großem Wassertank, und der Freiwilligen Feuerwehr Traar, zu einem Brand an den Elfrather See gerufen worden. Passanten hatten einen brennenden Baum entdeckt, der beim letzten Unwetter umgestürzt war. Der Baum brannte lichterloh in voller Breite, als die Feuerwehr eintraf. Die Ausbreitung des Feuers konnte zügig verhindert werden. Von großem Vorteil waren einmal mehr die „Notfallpunkte“ rund um den Elfrather See. Die Passanten konnten mir ihrer Hilfe sehr präzise Ortsangaben machen. Auch die Einweisung habe gut funktioniert, berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr.