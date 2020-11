Vermisster aus dem Landkreis Konstanz : Tötungsdelikt ohne Leiche - Die Spur führt nach Krefeld

Krefeld Seit Juni 2019 wird ein 51-Jähriger aus Gaienhofen-Hemmenhofen vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus, obwohl der Leichnam bis heute fehlt. Einige Hinweise führen nach Krefeld.

In der Seidenstadt wird in den nächsten Tagen mit einer Flugblattaktion gezielt Aufmerksamkeit zu dem Fall erzeugt, auch vor dem Hintergrund, dass möglicherweise Schmuck und Wertsachen verkauft wurden, die einen Bezug zu dem Fall haben. Hinweise an die Kripo Rottweil, Telefon 0741/4770 oder jede andere Polizeidienststelle.