Vorfall in Krefeld : Polizeistreife stoppt betrunkene 70-jährige Fahrerin

Vorfall in Krefeld

Krefeld Die Polizei hat am Dienstag in Verberg eine betrunkene Autofahrerin angehalten und für eine Blutprobe mit zur Wache genommen. Anschließend verhinderte ein Taxifahrer eine erneute Fahrt der Frau.

Wie die Behörde mitteilte, fuhr die 70-Jährige morgens gegen 7.45 Uhr mit eingeschalteter Warnblinkanlage und geringer Geschwindigkeit auf dem Europaring. Streifenbeamte bemerkten das Auto, kontrollierten die Fahrerin auf einem Parkplatz an der Hüttenallee und stellten Alkoholgeruch fest. Sie nahmen die Frau für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Ein Taxifahrer, der die 70-Jährige von der Wache abholte, bemerkte, dass die Frau alkoholisiert war und wunderte sich, dass er sie an der Hüttenallee absetzen sollte. Als die 70-Jährige sich in ihr Auto setzte und den Motor startete, stellte er sein Taxi davor, verhinderte somit ihre Weiterfahrt und rief die Polizei. Die Frau erhält nun zwei Strafanzeigen.