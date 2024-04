Umbau Sportanlage am Sprödentalplatz verzögert Steuerzahlerbund stellt Planer an den Pranger

Von Steuergeldverschwendung ist die Rede, von Planungsposse und skurrilem Vorgehen – der Bund der Steuerzahler macht die Panne bei der Modernisierung und Erweiterung der Sportanlage Sprödental in seinem aktuellen April-Magazin ganzseitig zum Thema. Zuvor hatte bereits das Zweite Deutsche Fernsehen in der Rubrik „Hammer der Woche“ über die Versäumnisse in der Stadtverwaltung berichtet.