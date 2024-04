Benrader Feld Mehrere Autos in Krefeld abgebrannt

Krefeld · In den frühen Morgenstunden kam es am Dienstag zu Bränden an mehreren Fahrzeugen. Was bisher bekannt ist.

03.04.2024 , 12:10 Uhr

Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Dienstagmorgen an die Straße Benrader Feld in Krefeld gerufen, wie die Polizei Krefeld mitteilt. Dort standen zwei Fahrzeuge im Frontbereich in Flammen. Ein Zeuge sah die brennenden Fahrzeuge gegen 2:40 Uhr morgens und wählte den Notruf. Das Feuer beschädigte einen weiteren Pkw und einen Transporter. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Am Tatort wurde ein Mann beobachtet, der auf ein Fahrrad gestiegen und ohne Licht Richtung Alte Kempener Landstraße weggefahren war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden - unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. Hier geht es zur Bilderstrecke: Mehrere Autos in Krefeld abgebrannt

