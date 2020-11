Autohändler in Krefeld : Abstandssensoren von Pkw gestohlen

Krefeld In der Nacht von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7.45 Uhr, gelangten Unbekannte in Gartenstadt auf das Gelände eines Autohändlers an der Magdeburger Straße und stahlen zehn Abstandssensoren von dort abgestellten Pkw.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Hinweise unter Ruf 02151 6340.

