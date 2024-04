Wie ein Reisebüro Corona überlebte Wie ein Unternehmen sich neu erfindet

Mit der Corona-Pandemie war die Reisebranche von heute auf morgen in ihren Grundfesten erschüttert – auch bei „erlebe“ war plötzlich Krisenstimmung und die Stadt funktionierte kurzerhand eine Etage des Bürogebäudes an der Lohstraße zum Co-Working-Space um. Die Einschnitte waren dennoch für „erlebe“ immens: Der Umsatz von 29 Millionen (2019) auf 19 Millionen (2022) eingebrochen, 15 Mitarbeitende mussten gehen – der schmerzlichste Einschnitt für Wiemann. Heute sind sechs davon wieder zurückgekehrt, ein Zeichen für die gute Atmosphäre im Team. „Zum Glück hatten wir aber auch 25 Schwangerschaften in dieser Zeit, das hat uns extrem geholfen – und jetzt sind alle wieder an Bord und wir sind mit der Mannschaft wieder auf Vorkrisen-Niveau.“ Auch weil Ralf Wiemann ein geborener Krisenmanager ist. „Im Gegenteil – Krisen machen mich nur stärker“, erklärt der gelernte Bankkaufmann stolz. Der gebürtige Münsteraner ist ein Netzwerker, engagiert sich in der Stadt, in zahlreichen Fachverbänden – inzwischen auch im Förderbeirat der Krefelder Wirtschaftsförderung –; er ging in Berlin auf Demonstrationen und krempelte in der Pandemie schnell die Ärmel hoch. Er konzentrierte sich auf das, was noch ging: Deutschland, dann allmählich Europa und kreierte ein neues Konzept für Wander- und Fahrradreisen als Rundum-Sorglos-Paket mit Gepäcktransport. Über Nacht stellte Ralf Wiemann um – aus „Erlebe Fernreisen“ wurde „erlebe“ mit einer großen Konzentration auf das Thema „Nachhaltigkeit“: „Nachhaltigkeit ist für mich dabei nicht nur grün, sondern dazu gehört auch der soziale Aspekt: Wir bringen Reisende und Bereiste näher zusammen. Interkulturalität geht für uns weiter: Wer sich kennt und wertschätzt führt keine Kriege gegeneinander.“ Reisende schauen also in die Töpfe der Landesküche, sitzen bei Familien im Wohnzimmer und fühlen sich ein in die Mentalität eines Landes. „Mir war es von Anfang an wichtig, dass wir die Erlebnisse von Reisenden für Reisende gestalten“, so Wiemann. Seine Reisespezialist:innen, die hier in Krefeld an ihren Headsets mit den Kunden telefonieren, sind alle schon an den Orten gewesen, die sie empfehlen. Das gehört zum Erfolgsrezept dazu. Und „erlebe“ wächst wieder – mit den Destinationen Richtung Kosovo und Nordmazedonien und in finanzieller Hinsicht dürfte in diesem Jahr ein Umsatzrekord mit 39 Millionen eingefahren werden. Doch bei allem Wachstum ist Wiemann wichtig: „Wir wollen auch Nachhaltigkeit in den Tourismus bringen – und zwar auf allen Ebenen: Naturschutz, Tierschutz, aber eben auch einen sozialen Impact schaffen. Und wir merken, dass unseren Gästen das seit Corona – neben den Komponenten Sicherheit und Vertrauen – auch wichtig geworden ist.“