Samstagnacht : Opfer nach Schlag ins Gesicht bewusstlos

Krefeld Mann musste vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt werden.

(jon) Bereits am späten Samstagabend, 21. September, haben zwei Unbekannte in der Innenstadt einen Streit provoziert und einen jungen Mann vor den Augen seiner Freundin bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, gingen zwei junge Männer und eine Frau gegen 23.45 Uhr über den Dionysiusplatz in Richtung Rheinstraße. Im Bereich der Schwambornstraße wurden sie von zwei jungen Männern überholt. Diese beleidigten die Frau verbal, woraufhin ihr Freund dem Duo entgegentrat. Daraus entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf einer der Männer das Opfer mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Mann fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein bis ein Rettungswagen eintraf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Mittlerweile ist er auf dem Wege der Besserung. Besonders dreist: Bevor sich die beiden Täter in Richtung Marktstraße entfernten, legte einer von ihnen die Hand an den Hals des Bewusstlosen mit den Worten „lebt noch". Der andere soll im Gehen noch „nächstes Mal nicht so frech sein!" gerufen haben. Die Gesuchten sind etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Sie werden als „Fitnesstypen" beschrieben, die eine breite Statur haben. Einer hatte eine Glatze, einen dunklen Drei-Tage-Bart, er trug eine rot karierte Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.