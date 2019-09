Festnahme : Ehemann sticht mit Messer auf seine Frau ein

Krefeld Der 32-Jährigen gelang es, den Angriff abzuwehren.

Ein Mann hat am Montagabend, 23. September, mit einem Messer seine Ehefrau angegriffen und leicht verletzt. Er wurde festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Ehepaar zuvor getrennt, trotzdem bat der Mann seine Frau, ihn in ihrem Wagen mitzunehmen. Deshalb fuhr die 32-Jährige gegen 23.20 Uhr mit ihrem Partner auf der Anrather Straße als er die junge Frau aufforderte, an einem Parkplatz am Forstwald anzuhalten. Dort griff der Täter das Opfer unvermittelt mit einem Messer an. Der 32-Jährigen gelang es im Handgemenge, den Angriff abzuwehren. Die leicht verletzte Ehefrau fuhr anschließend zu einer Freundin nach Mönchengladbach. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus verständigte diese die Polizei. Polizeibeamte trafen den 39-jährigen Gatten in der gemeinsamen Wohnung in Krefeld an und nahmen ihn fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.