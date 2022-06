Straftat in Mönchengladbach : 28-Jähriger von Duo beraubt und geschlagen

Mönchengladbach Der Mann wurde bei dem Raub in der Nähe einer Schule verletzt. Die Polizei Mönchengladbach sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Etwa in Höhe der Schule saßen, so der 28-Jährige weiter, zwei ihm unbekannte Männer auf einer Bank. Das Duo folgte dem 28-Jährigen, hielt ihn an und forderte unter Androhung von Gewalt Geld. Als er sich wehrte, kassierte er dafür zwei Schläge ins Gesicht. Daraufhin überließ er ihnen sein Portemonnaie. Als derweil ein Passant in der Nähe erschien, flüchteten sie mitsamt Münzgeld als Beute in Richtung Giesenkirchener Straße.