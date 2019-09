Krefeld : Wohnungsbau: „Krefeld hat genug für die Region getan“

Krefeld CDU-Ratsherr Jürgen Wettingfeld warf der Verwaltung vor, den politischen Streit in Krefeld überflüssigerweise vom Zaun gebrochen zu haben.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte unter der Überschrift „Mehr Wohnbauland am Rhein“ darauf gedrängt, dass die Kommunen über den jetzigen Bestand hinaus mehr Siedlungsflächen ins Auge fassen. Die Stadtverwaltung erklärt nun in dem Papier, das am Dienstagabend dem Rat vorgelegt wurde, Krefeld „findet den Ansatz des Regionalrates generell nachvollziehbar, das Problem der starken Zuwanderung und des damit verbundenen Mangels an bezahlbarem Wohnraum auf regionaler Ebene lösen zu wollen“. Dann folgt der entscheidende Satz: „Diesem Ansatz wird die Stadt Krefeld bereits durch den 2015 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan (FNP) gerecht.“ Schon damals seien die Wohnbauerwartungsflächen anhand regionaler Kriterien ausgewählt worden.