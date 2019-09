Festnahme : Jugendlicher von Fahrraddieb mit Messer bedroht

Krefeld Das Opfer verständigte die Polizei.

(jon) Die Polizei hat am Dienstag, 24. September, einen Fahrraddieb festgenommen, der zuvor einem Jugendlichen das Rad verkaufen wollte und dabei mit einem Messer bedroht hatte. Wie die Behörde mitteilte, verabredete sich der Jugendliche für 19.30 Uhr mit einem 22-Jährigen an der Gerberstraße, um ihm ein Fahrrad abzukaufen. Als er in dessen Wohnung das Geld übergeben hatte, weigerte sich der Krefelder, das Rad auszuhändigen oder das Geld zurückzugeben. Anschließend bedrohte der 22-Jährige den Jugendlichen mit einem Messer. Das Opfer verließ das Haus und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Mann in seiner Wohnung an. Bei der Hausdurchsuchung fanden sie vier entwendete Fahrräder. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.