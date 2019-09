Komplize flüchtig : Trickbetrüger von Polizei festgenommen

Krefeld Widerstand auf der Wache

(jon) Dank eines couragierten Zeugen hat die Polizei am Dienstagabend, 24. September, einen Taschendieb festgenommen. Die Kripo sucht seinen Komplizen. Nach Angaben der Behörde wurden gegen 19.45 Uhr eine 21-Jährige und ein 29-Jähriger an der Marktstraße von einem jungen Mann angesprochen. Der 24-Jährige hielt den beiden eine Mappe vor und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen versuchte sein Komplize, das Handy der Krefelderin aus der Jackentasche zu stehlen. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, flüchteten die beiden Trickdiebe ohne Beute in Richtung Hauptbahnhof. Der 29-Jährige verfolgte einen der Männer und konnte ihn an der Petersstraße / Dreikönigenstraße festhalten, bis Polizeibeamte eintrafen. Der Komplize konnte entkommen. Er ist etwa 1,80 Meter groß und sportlich, hat schwarz-grau gelocktes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Sein Erscheinungsbild war ungepflegt. Er trug eine dunkle Jeans und ein dunkles T-Shirt. In der Hand hielt er eine schwarze Laptoptasche sowie einen gelben Ordner. Der Mittäter wurde vorläufig festgenommen. Auf der Wache leistete er Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.