Krefeld : 27-jähriger Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall

Foto: Samla Fotoagentur/samla.de 5 Bilder Tödlicher Unfall in Krefeld - 27-jähriger Motorradfahrer stirbt.

Krefeld Am Sonntagnachmittag ist es in Krefeld zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei starb ein 27-jähriger Motorradfahrer, nachdem er in ein Auto geprallt war.

Ein 72-Jähriger war dem Opfer am Nachmittag mit seinem Wagen entgegengekommen und nach links in eine Krankenhauszufahrt abgebogen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer prallte daraufhin in die Seite des Autos. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 72-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

(felt/dpa)