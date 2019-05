Polizei sucht Fahrer : Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Krefeld Am Samstagnachmittag wurde eine Fahrradfahrerin auf die Motorhaube eines Autos geschleudert. Als sie angab, unverletzt zu sein, fuhr der Fahrer weiter. Abends suchte die Krefelderin ein Krankenhaus auf.

Zwischen 14 und 15 Uhr war die 26-jährige Radfahrerin demnach auf dem Radweg der Königsberger Straße in Richtung Hafenstraße unterwegs. In Höhe "Türkenbruch" fuhr ein Auto von der Einfahrt einer Autowerkstatt auf die Straße und erfasste die 26-Jährige. Sie wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel anschließend zu Boden. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Auch weitere Passanten eilten der Frau zur Hilfe. Nachdem sie angab, unverletzt zu sein, setzte der Mann seine Fahrt fort und die Zeugen entfernten sich.