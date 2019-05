Dießemer Bruch : Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Krefeld Der 27-Jährige starb an der Unfallstelle.

(jon) Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf dem Dießemer Bruch ist am Sonntagnachmittag, 12. Mai, um 14 Uhr ein 27-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Laut Polizei erfasste ein 72-Jähriger mit seinem Pkw beim Linksabbiegen in die dortige Krankenhauszufahrt den entgegenkommenden Motorradfahrer, der in die Seite des Autos prallte. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer und seine Beifahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Opferschutzbeauftragte betreuten Angehörige und Betroffene. Die Polizei sperrte den Dießemer Bruch für die Dauer der Unfallaufnahme und leitete den Verkehr ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.