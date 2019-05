Gartenlaube in Krefeld : Undichte Propangasflasche löste Explosion aus

Gartenlaube in Krefeld

Krefeld Am Samstag kam es in einem Kleingartenverein zu einer Explosion. Nun hat die Polizei die Ursache ermittelt. Während des Teekochens mit einem Gasbrenner ist Gas ausgetreten, das sich entzündet hat.

Bei der Explosion am Samstag wurde die gemauerte Laube im Kleingartenverein am Graudenzer Platz massiv beschädigt. Zwei Krefelder, die in der Laube waren wurden schwer verletzt.