Fall in Krefeld : Frauen treten auf Opfer im Park ein

Krefeld Mehrere Jugendliche haben am Freitag, 11. Juni, einen Mann im Schönwasserpark attackiert und sind anschließend geflüchtet. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Ohne Vorwarnung schlugen schließlich mehrere junge Männer auf den 34-Jährigen ein, der zu Boden fiel. Drei junge Frauen kamen hinzu, traten auf das Opfer ein und übergossen es mit Getränken. Die Gruppe flüchtete in Richtung Kuhleshütte. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Die Gruppe soll aus acht bis zehn Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren bestanden haben. Mindestens fünf junge Männer trugen weiße oder schwarze T-Shirts sowie Jeans. Eine der drei jungen Frauen trug eine schwarze Bluse, die beiden anderen rot-weiß karierte Blusen.

Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an [email protected]