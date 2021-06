Vorfall in Krefeld : Jugendlicher von E-Scooter-Fahrer attackiert

Krefeld Ein E-Scooter-Fahrer hat einen Jugendlichen am Donnerstag angegriffen und schwer verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren mehrere Jugendliche gegen 0.40 Uhr mit ihren Rädern vom Hökendyk in Richtung Verberg. Von hinten näherte sich ein Mann auf einem E-Scooter. Als dieser sein Licht einschaltete, erschraken die Jugendlichen und sprachen ihn an. Der Mann wirkte aggressiv und verfolgte einen kleineren Teil der Gruppe weiter über die Heyenbaumstraße. Als ein 17-Jähriger aus der Gruppe alleine in den Heyenfeldweg abbog, griff ihn der E-Scooter-Fahrer in Höhe der Straße Bengerpfad an und verletzte ihn mit mehreren Schlägen schwer. Der Täter ist ca. 30 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Er hat eine sportliche Statur, einen Bart und mittellange, dunkelbraune Haare. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Shorts mit Adidas-Streifen und sprach ohne Akzent.