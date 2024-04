Frauen-Eishockey DSC Krefeld schließt Bezirksliga-Saison als Tabellenfünfter ab

„Leider gibt es nur wenig Vereine, die Frauen-Eishockey anbieten“, berichtet der 1. Vorsitzende des DSC Krefeld. „Somit müssen wir selbst in der Bezirksliga sehr weite Reisen in Kauf nehmen.“ In der gerade abgeschlossenen Saison spielten sechs Mannschaften in der untersten Liga. Neben dem DSC Krefeld nahmen Teams aus Dortmund, Darmstadt, Köln, Kassel und Herford am Spielbetrieb teil. „Da uns Sponsoren und Partner fehlen, müssen die Spielerinnen ihre Ausrüstungen selbst anschaffen. Bei Spielerinnen sind dies 1.200 Euro, bei Torhüterinnen sogar bis zu 1.800 Euro. Auch die Kosten der Auswärtsspiele tragen die Spielerinnen selbst“, berichtet Zupanc.