Nach Vorfällen in Krefeld : Kripo warnt vor Datenklau mit falschen Immobilien-Anzeigen

Krefeld Die Kriminalpolizei warnt vor einer Masche, mit der Betrüger in Krefeld seit vergangener Woche gehäuft an die Ausweisdaten ihrer Opfer gelangen konnten - um damit Straftaten zu begehen. Genutzt werden dafür Immobilienanzeigen.

Wie die Behörde mitteilt, bieten die Betrüger auf bekannten Online-Plattformen Immobilien zum Verkauf an, die es entweder nicht gibt oder die in Wahrheit nicht zum Verkauf stehen und dem vermeintlichen Anbieter gar nicht gehören. Auch Interessenten, die selbst in Anzeigen nach einem neuen Haus suchen, wurden von den Tätern schon mit solchen Fake-Angeboten kontaktiert. Die Opfer sollen dem Betrüger dann eine Kopie ihres Personalausweises zuschicken, angeblich für die Unterlagen eines Immobilienmaklers. In einigen Fällen wurden sie zudem um eine Anzahlung gebeten. Seit vergangener Woche hat die Polizei in Krefeld bereits zwölf Fälle dieser Art registriert, unter anderem mit einem im Forstwald vermeintlich zum Verkauf stehenden Haus.