Unfall in Krefeld : Taxi stößt mit Radler zusammen und flüchtet

Krefeld Ein Taxifahrer ist am Freitag, 11. Juni, in Bockum mit einem Radfahrer zusammengestoßen und anschließend geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, bog der Taxifahrer gegen 16.15 Uhr von der Deußstraße nach rechts auf die Husarenallee ab. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem Radfahrer zusammen, der die Deußstraße in Richtung Hüttenallee gekreuzt hatte. Der Fahrer des Mercedes erkundigte sich kurz nach dem Wohlbefinden des Mannes und setzte seine Fahrt dann fort, ohne seine Personalien anzugeben. Der 37-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, benötigte vor Ort aber keine ärztliche Versorgung. Sein Rad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Taxifahrer ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,86 Meter groß, hat braunes kurzes Haar. Er trug ein rosafarbenes oder rotes T-Shirt und eine blaue Jeans. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an [email protected]