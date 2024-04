Verstrickungen mit Vermieter befürchtet Politik warnt vor Zeltplänen fürs Theater

Selten war die Essener Thelen-Gruppe in der Stadt Krefeld so präsent wie aktuell. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe aus der Immobilienwirtschaft verfügt in Deutschland über fast 16 Millionen Quadratmeter Grundstücksflächen. Auch im Stadtgebiet ist sie vielfach vertreten. Zuletzt hat sie 45.000 Quadratmeter des Industrieparks erworben, auf dem die Stahlkonzerne Outokumpu und Deutsche Edelstahlwerke produzieren. Über eine künftige Nutzung der Flächen und Gebäude, die zum Teil in der Denkmalliste eingetragen sind, ist nichts genaues bekannt. Die Thelen-Gruppe äußerte sich bislang zu Gerüchten, sie wolle dort einen Logistikpark ansiedeln und denkmalgeschützte Hallen und Verwaltungsgebäude abreißen, nicht.