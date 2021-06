Unfall in Krefeld: Sechsjähriger von einem Auto erfasst 

Unfall in Krefeld

Krefeld Im Breich Kempener Feld-Baackeshof ist es am Samstag, 5. Juni, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer einen Sechsjährigen erfasst und leicht verletzt hat.

(jon) Laut Polizei war ein 51-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Neuer Weg in Richtung Kempener Allee unterwegs. In Höhe der Keussenstraße stieß der Wagen mit dem Sechsjährigen zusammen, der die Straße von rechts überquerte. Trotz einer Notbremsung konnte der Fahrer den Unfall nicht mehr verhindern. Das Kind wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.