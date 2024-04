Veranstaltungen in Krefeld Krefeld to go - die Tipps zum Wochenende

Die Allen-Forrester Band ist ein gemeinsames Projekt der beiden New Yorker Gitarristen Ben Forrester und Josh Allen. Geprägt von den Pionieren des Southern Rock wie der Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd und Marshall Tucker, verpassen die beiden dem klassischen Twin-Guitar-Sound einen neuen Anstrich. Zu ereleben ist der Sound of America in der Kulturrampe im Großmarkt, Oppumer Straße 175 am Samstag, 6. April. Die Musik beginnt um 21 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 17 Euro plus Gebühr, sind aber auch an der Abendkasse erhältlich.