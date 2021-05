Vorfall in Krefeld : Polizei stellt Autoknacker nach Einbruch in Pkw

(Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

(jon) Eine aufmerksame Zeugin ist einem Autoknacker in der Innenstadt zum Verhängnis geworden: Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die Frau am Montag, 24. Mai, gegen 10.30 Uhr aus ihrer Wohnung an der Nordstraße einen Mann, der auf dem gegenüberliegenden Parkplatz in mehrere Autos schaute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken