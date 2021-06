Polizei Krefeld warnt auch in „Krieewelsch“ : Enkeltrick scheitert bei zwei Senioren

Krefeld Betrüger haben am Dienstag, 8. Juni, in Krefeld wieder versucht, Senioren am Telefon zu täuschen und an deren Erspartes zu gelangen. Die Polizei hat den Hinweis auch auf Krieewelsch veröffentlicht.

(jon) Betrüger haben am Dienstag, 8. Juni, in Krefeld wieder versucht, Senioren am Telefon zu täuschen und an deren Erspartes zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich in Fischeln der vermeintliche Schwiegersohn einer 69-jährigen Krefelderin. Angeblich müsse er aufgrund eines von ihm verschuldeten Verkehrsunfalls 18.000 Euro zahlen. Die Seniorin erkannte die Masche und legte auf. In Dießem-Lehmheide erhielt ein 85-Jähriger einen Anruf. Der unbekannte Anrufer behauptete, die Enkelin des Seniors liege im Krankenhaus. Er solle sofort 36.000 Euro für die Behandlung bezahlen, es sei dringend. Der Krefelder beendete das Gespräch, gab keine persönlichen Daten weiter und erkundigte sich bei seiner Enkelin nach dem Wohlergehen. Der Betrugsversuch war damit bestätigt.

Ophüere met telefoniere, denn sons blieve die Spetzbuuve en de Leitung on drieeve dat fiese Spiel met Öch ömmer wieer. Beäter roopt Ihr sofort be de Polezee aan: Notruf 110! On noch jet is janz wichtig: De Polezee holt nie Wertsaakes be de Lüü af on kassiert och kin „Kaution“ för Aanjehüerije. Lott Öch doe nix wies maake! Informiert Nobbere on Aanjehüerije on lott Öch van denne met jooe Rooet helpe! Mar nie Jeld aan Fremde afjäewe! Nie! Denn doe send die Schmeerlappe mar drop eruut, Öch Öer Jeld aftejriepe. Denkt ömmer draan: Dat is Öer Jeld on dat soll et och blieewe. Da hat Ihr hart för jewirkt. Noo kömmt noch ene Rooet, dä hatt Ihr als Kenger all jehüürt: Lott kin fremde Lüü en de Wooehnes! Dat jellt och vandaag noch, ejal möt wat för fiese Tricks irjend so ene Filou be Öch eren will. Dat wooer et för vandaag. Maakt et all joot on passt op Öch op!“