Untersuchungen in Krefeld : Zoll durchsucht Taxi-Firmen und Steuerberater

Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld Der Zoll hat am Dienstag in Krefeld 13 Taxen von zwei Unternehmen beschlagnahmt. 48 Zöllner waren an den Durchsuchungen unter anderem in Geschäftsräumen, Wohnungen und einer Steuerberaterkanzlei beteiligt.

(sti) Die Taxiunternehmer stehen nach anonymen Hinweisen im Verdacht, Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut zu haben. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld vollstreckten die Zöllner mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Die betroffenen Unternehmen sollen ihre Mitarbeiter vornehmlich auf Provisionsbasis beschäftigen sowie kein Urlaubs- und Krankengeld gezahlt haben. Die Einsatzkräfte stellten umfangreiches Beweismaterial sicher.

Gleichzeitig fanden die ersten Vernehmungen weiterer Zeugen statt. Da außerdem noch der Verdacht der Manipulation der Taxameter von mehr als 13 Taxen hinsichtlich der zu erfassenden Kilometerleistung im Raum stand, mussten alle Fahrzeuge des Taxiunternehmens am Standort der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Krefeld vorgeführt und überprüft werden.

Zur technischen Unterstützung waren Sachverständige vor Ort, welche die Fahrzeugdaten sicherten. Das Sonderteam Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit sichtete zeitgleich Unterlagen, um herauszufinden, ob Kurzarbeitergeld zu Unrecht bezogen wird. Das umfangreich sichergestellte Beweismaterial wird nun ausgewertet, die Ermittlungen der beteiligten Dienststellen dauern an.

