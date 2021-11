Protesttag gegen Gewalt gegen Frauen : Orange Day erstmals mit Moltke und Königstraße

Krefeld Beim weltweiten Protesttag für eine Ende der Gewalt gegen Mädchen und Frauen beteiligen sich erstmals auch die Königstraße und das Moltke-Gymnasium.

(RP) Im Rahmen des Orange Day gegen Gewalt gegen Frauen werden am 25. November abends Rathaus, Stadttheater, Mediothek, Stadtpalais, Moltke-Gymnasium, SWK-Hochhaus und Bauten der Hochschule Niederrhein sowie erstmals die Königstraße in Orange erstrahlen. Der Krefelder Zonta-Club beteiligt sich damit an der Kampagne von Zonta International in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen.