22. bis 27. November : Erstmals landesweite Aktionswoche in NRW zu Gewalt gegen Frauen

Düsseldorf Häusliche Gewalt, Zwangsheirat, sexuelle Ausbeutung: Gewalt gegen Frauen ist auch in NRW traurige Realität. Jährlich soll nun eine Aktionswoche Betroffene erreichen und die Öffentlichkeit sensibilisieren. Das Symbol der Solidarität ist eine orangene Hand.

Um Hilfsangebote für weibliche Gewaltopfer bekannter zu machen, soll sich erstmals eine landesweite Aktionswoche den vielfältigen Formen von Gewalt gegen Frauen widmen. Auf Initiative von Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) organisieren rund 250 Verbände, Frauenhäuser, Beratungsfachstellen und Gleichstellungsbeauftragte aus 164 Kommunen in Nordrhein-Westfalen von Montag bis Samstag (22. bis 27. November) unterschiedliche Veranstaltungen und Aktionen - online wie offline. Das kündigte das Ministerium am Donnerstag an.

Die Gewaltschutzwoche rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November soll fortan jährlich wiederholt werden. Es gehe darum, „alles, was man Frauen antun kann“ in den Fokus zu rücken und zu enttabuisieren, sagte Scharrenbach. So werde an jedem Wochentag ein besonderer Schwerpunkt gesetzt, etwa zu den Themen häusliche Gewalt, Zwangsheirat, Frauenhandel, zur sexuellen Ausbeutung oder Genitalverstümmelung.

Vorträge, Online-Workshops, Fachtagungen, Infostände und Mitmach-Aktionen in den Sozialen Medien sollen auch die vielfältigen Unterstützungsangebote sichtbarer machen. Einer Dunkelfeld-Studie zufolge, die in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium erstellt wurde, nimmt jedes zehnte Gewaltopfer keine Hilfe in Anspruch. Dem wolle man entgegenwirken, sagte Scharrenbach. Rückmeldungen aus den Beratungsstellen zeigten, dass vorangegangene Kampagnen stets eine verstärkte Nachfrage zur Folge gehabt hätten.

Die Aktionswoche sei als „starkes Signal für den Schutz vor Gewalt betroffener Mädchen und Frauen“ gedacht, sagte die Ministerin. „Machen auch Sie mit, schauen Sie hin und zeigen die den Opfern, dass sie nicht alleine stehen“, so ihr Appell.

Am kommenden Donnerstag sollen anlässlich des weltweiten Gedenktags als Zeichen gegen Gewalt viele Gebäude in orange-farbenem Licht erstrahlen - der Farbe, die eine gewaltfreie Zukunft für Frauen symbolisieren soll. Schon zuvor sind Bürger aufgefordert, ihre Solidarität zu zeigen, das Bild einer orangenen Hand ins Fenster zu kleben und Fotos davon in den Sozialen Medien zu teilen. Eine entsprechende Vorlage stehe dann auf der Seite des Ministeriums zum Ausdrucken bereit.

(bora/dpa)