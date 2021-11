Kkaterhockey : Skating Bears sind Deutscher Meister

Zuschauer und Spieler waren in Feierlaune. Im Final-Rückspiel unterlagen die Skating Bears zwar mit 6:8 gegen den HC Rehinos Köln-West, doch der Acht-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel reichte zum Titelgewinn.

(lus) Der Jubel auf den Rängen und dem harten Parkett der Sporthalle Horkesgath kannte am Sonntag in keine Grenzen. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte sind die Skating Bears des SC Crefeld Deutscher Meister im Skater-Hockey. Im Bundesliga-Play-off-Finale verloren sie zwar das Rückspiel gegen die Rheinos des HC Köln-West mit 6:8 (0:3, 3:4, 3:1), doch der 11:1-Hinspielsieg in der Domstadt reichtet aufgrund der Tordifferenz zum Titelgewinn.