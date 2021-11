Geschenke für bedürftige Kinder : Wie man bedürftigen Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen kann

Krefeld Es ist ein Weg, Kindern aus bedürftigen Familien richtige Geschenke zukommen zu lassen, die sie sich auch gewünscht haben: Wunschbäume. Es gibt eine Reihe von Aktionen in Krefeld - wir stellen sie vor.

Die Krefelder Tafel führt in diesem Jahr zum achten Mal in Kooperation mit den Krefelder Apotheken sowie der Deutschen Bank ihre Spendenaktion „Weihnachtswunschsterne“ durch. Sie will Kindern im Alter bis zu 12 Jahren zu Weihnachten einen kleinen Wunsch im Wert von maximal 20 Euro) erfüllen. In mehr als 20 Krefelder Apotheken sind „Weihnachtwunschbäume“ aufgestellt, an die die Wünsche der Kinder in Form von „Wunschsternen“ aufgehängt werden. Jeder Stern ist mit einer Nummer, dem Vornamen des Kindes, seinem Alter und seinem unsch beschriftet. Kunden können einen (oder mehrere) dieser Sterne pflücken, das Geschenk besorgen, weihnachtlich verpacken und wieder in der Apotheke oder der Bank abgeben. Geschenkwünsche, die übrigbleiben, werden von den Apotheken und der Bank realisiert. DieGeschenke werden ab dem 7. Dezember über die Krefelder Tafel an die Kinder überreicht – es werden rund 800 Geschenkesein.