Ausbildung in Krefeld : Vier Krefelder zählen zu den bundesweit besten Auszubildenden

Die 246 landesbesten Auszubildenden in IHK-Berufen sind in Gelsenkirchen geehrt worden. Diese Top-Azubis hatten bei den mehr als 69.000 Abschlussprüfungen, die die 16 nordrheinwestfälischen Industrie- und Handelskammern (IHK) im Ausbildungsjahr 2020/2021 durchgeführt haben, die höchsten Punktzahlen in ihren jeweiligen Berufen erreicht. 191 Landesbeste hatten sich angemeldet, um ihre Auszeichnung persönlich entgegenzunehmen.

„Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen braucht Fachkräfte wie Sie“, betonte Benedikt Hüffer. Der Präsident der IHK Nord Westfalen und Gastgeber der „IHK-Landesbestenehrung NRW“ verwies dabei auf -Umfragen zum Fachkräftemangel, nach denen die Unternehmen vor allem Absolventen einer betrieblichen Ausbildung suchen. Die Prüfungsbesten bezeichnete er als „Vorbilder und wichtige Botschafter“, die in ihrem privaten und beruflichen Umfeld mit den Vorteilen einer betrieblichen Ausbildung werben sollten: „Sie sind die Besten und somit in jeder Hinsicht ‚praktisch unschlagbar‘“, zitierte Hüffer das Motto der Veranstaltung. Der IHK-Präsident sprach nicht nur den Auszubildenden ein großes Lob aus. Er wandte sich auch an die Ausbildungsbetriebe, deren Ausbilder wie auch an die Lehrkräfte in den Berufskollegs: „Ihr Engagement trägt dazu bei, Fachkräfte vor Ort, in der Region und im Land zu halten. Die berufliche Ausbildung bleibt eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft.“