Vorfall in Krefeld-Cracau : 22-Jähriger nachts überfallen und ausgeraubt

Vorfall in Krefeld-Cracau

Krefeld (jon) Im Bereich Cracau ist am Montagabend, 22. November, ein 22-Jähriger nachts überfallen und beraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 22 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er plötzlich an der Mariannenstraße/Ecke Stephanstraße von einem Unbekannten in den Schwitzkasten genommen wurde. Ein anderer Täter entriss ihm die Geldbörse. Die Räuber flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Das Opfer blieb unverletzt.