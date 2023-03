Aktion „Fairkehr“ zieht für 2022 Bilanz 80 Kinder auf Krefelder Straßen verunglückt

Wichtig sei aber vor allem das Training mit den Eltern. „Wir kön­nen Schulungen machen, so viel wir wollen, am Ende ist Verkehr Übung. Kinder müssen am Verkehr teilnehmen und Situationen erleben. Dafür sollten Eltern die Kinder nicht im­mer mit dem Auto, sondern auch mit Fahrrad oder zu Fuß zur Schule bringen. Auch kurze Wege in der Freizeit sollten mit diesen Ver­kehrsmitteln bewältigt werden. Nur so können die Kinder wirklich ler­nen, sich sicher im Verkehr zu be­wegen“, plädiert Schepers. Das sei im heute oft dicht gepackten Alltag eine Herausforderung, aber es sei die Mühe wert. „Am Ende ist der Nutzen groß und es geht um Gesund­heit oder Leben des Kindes“, sagt sie. Besonders wichtig sei hierbei der Weg zur Schule. „Dafür richten wir jetzt zunehmend Elternhalte­stellen ein, an denen die Kinder aus dem Auto aussteigen und den Rest laufen.“ Das soll für mehr Routine sorgen.