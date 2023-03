Premiere in Krefeld Wie drei Flaschen Champagner alles ändern

Alles dreht sich in dieser „opérette légère“ um den amerikanischen Millionär William Stevenson, der – begleitet von seiner Frau Ketty – mit seiner Yacht „Arabella“ unterwegs nach Frankreich ist, um einem reichen französischen Erben ein angeblich wertloses, aber in Wirklichkeit Unmengen Oel enthaltendes Stück Land, das dieser geerbt hat, für einen Spottpreis abzukaufen. Stevenson, Antialkoholiker und misstrauisch gegenüber den angeblich liebestollen Franzosen, zwingt seine Frau, stets „zum Schutz“ mit weißer Perücke und Sonnenbrille zu erscheinen und reglementiert Captain Harris, den Schiffskapitän, sowie das Dienstmädchen Julia. Mit dem dandyhaften Auftreten des reichen Erben Robert Perceval, der zu allem Überfluss noch seine ihn mehr und mehr nervende Geliebte Hélène Le Barrois im Schlepptau hat, kann Stevenson nun gar nichts anfangen, und das Erscheinen von Hélènes gehörntem Ehemann Adolphe bringt ihn vollends um den Verstand. Der für ihn so wichtige Deal kommt nicht zustande, endlich folgt der Millionär Adolphe ins Kasino, während die nun „verjüngte“, da ohne Perücke erscheinende Ketty sich als „Margaret“ Hals über Kopf in den jungen Franzosen verliebt. Nach drei Flaschen Champagner ein völlig anderer Mensch geworden, willigt Stevenson in die Scheidung ein und findet plötzlich großen Gefallen an Julia.