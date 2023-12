40 Millionen Investition ist umstritten Entscheidung über den Bau des Surfparks weit ins nächste Jahr verschoben

Die Entscheidung über den Bau des Surfparks am Elfrather See wird um etwa ein Jahr verschoben. Eigentlich wollte der Rat schon im September über das mit 40 Millionen Euro Investitionsvolumen angegebene Projekt beschließen. Nun sollen Beratung und Abstimmung nach der Sommerpause 2024 stattfinden. Das teilte die Stadtverwaltung in einem Schreiben an die Ratsmitglieder am gestrigen Dienstag mit.